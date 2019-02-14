ارتفاع أرباح شركة ”إعمار“ العقارية الضخمة في دبي‎

أعلنت شركة ”إعمار“ العقارية العملاقة في دبي، الخميس، أن أرباحها الصافية ارتفعت في الربع الأخير من العام 2018، والعام الماضي بأكمله على الرغم من انخفاض أسعار العقارات.

و“إعمار“ هي الشركة المالكة لبرج خليفة، أطول برج في العالم، وقالت إنها حققت ارتفاعًا بنسبة 27% في الأرباح الصافية في الربع الرابع لتصبح 488 مليون دولار، مقابل 384,5 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2017.

ونشرت الشركة التي تعد أضخم شركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط، بيانًا قالت فيه إن أرباحها الصافية بلغت 1,66 مليار دولار لمجمل العام 2018، ما يعني زيادة بقيمة 10% عن أرباح العام الذي سبقه والتي بلغت 1,51 مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار: ”ركزت استراتيجيتنا لعام 2018 على بناء وإطلاق الوجهات العقارية المميزة، وهو ما حظي باستجابة قوية من قبل المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية“.

و“إعمار“ هي أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، ولها استثمارات في مجال الترفيه والفنادق والمراكز التجارية.