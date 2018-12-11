شركة “إعمار” تعلن تطوير أعمالها في الصين.. وأسهمها ترتفع

أعلنت شركة إعمار العقارية يوم الثلاثاء، عن إطلاقها عملياتٍ لتطوير أعمالِها في الصين.

وأكدت الشركة التي تتخذ من دبي مقرًّا لها، والتي شيَّدت برج خليفة، أطول برج في العالم، أنها وظفت “فريقًا من خبراء تطوير الأعمال الصينيين وبدأت بتصميم وتجهيز مكتبين” في بكين وشنغهاي.

وارتفع سهم “إعمار”، خلال جلسة يوم الثلاثاء، بنسبة 2.2%، بعد إعلان الشركة عن إطلاق عملياتها التطويرية بالصين.

وبحلول الساعة الـ 11:14 صباحًا بتوقيت الإمارات، صعد سهم إعمار العقارية ليصل إلى 4.4 درهم من خلال التداول على 1.60 مليون سهم، بقيمة 6.42 مليون درهم.

وفي التوقيت ذاته من جلسة اليوم صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.57% ليصل إلى 2514.22 نقطة بكميات بلغت 81.59 مليون سهم محققة ما قيمته 85.80 مليون درهم.