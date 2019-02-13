”غوغل“ ستدفع لأبل 12.2 مليار دولار في 2020 بسبب محرك بحثها

كشفت مجموعة Goldman Sachs للاستثمارات والاستشارات المالية عن ضخامة ما تدفعه غوغل لمنافستها ”أبل“ مقابل بقاء محرك بحثها Google Search الخدمة الرئيسية البحث على هواتف آيفون، حيث يصل حجم ما دفعته غوغل 9.4 مليار دولار لأبل في 2018.

وأشار تقرير مجموعة غولدمان، وفقًا لما نشره موقع ”بيزنس إنسايدر“ إلى أن التعاون بين ”أبل“ و“غوغل“، يشكل هامشًا ربحيًا عملاقًا بالنسبة للتفاحة الأمريكية، حيث يعتبر هذا التعاون إحدى الركائز الرئيسية التي يقوم عليها أساس أرباح خدمات الشركة، إلى جانب نسبة أبل من أرباح تطبيقات متجرها ”آب ستور“ لتطبيقات أجهزتها الذكية، والتي تتراوح بين 15% إلى 30%.

ويشكل هذان العاملان المهمان نسبة 51% من إجمالي أرباح قطاع الخدمات Services داخل ”أبل“ والذي تراهن الشركة باستمرار بأنه فرسها الأسود الرابح والذي سيجر قاطرة تطورها بسرعة قصوى في ظل تراجع مبيعات هواتفها الذكية.

وأشار محلل مجموعة غولدمان المالي، روود هول، إلى أن الشركة إذا رغبت في رفع معدلات أرباح قطاع خدماتها خلال الفترة المقبلة، فسيكون عليها تقديم باقات من خدماتها المختلفة، بحيث تقدم داخل كل باقة جزءًا من خدماتها الموسيقية والفيديوهات والسعات التخزينية الإلكترونية وكذلك خدمات المحتوى المكتوب، بحيث تجتذب المستخدمين إليها.