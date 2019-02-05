“واتساب” يخص هواتف “أبل” بميزة جديدة

أتاح تطبيق “واتساب” لمستخدمي هواتف آيفون خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لفتح التطبيق على أجهزتهم.

وتتوافر الميزة التي استحدثها التطبيق لأجهزة أبل، للإصدار 2.19.20 من تطبيق واتساب iOS ، ويمكن للمستخدمين تحديث تطبيقهم لاستخدامها.

وتدعم أجهزة آيفون X و XS و XS Max وXR ميّزة التعرّف على الوجه، في حين تدعم الطرازات الأخرى من آيفون ميزة بصمة الإصبع.

ويمكن تفعيل الخاصية الجديدة من خلال النقر على “الإعدادات، والحساب، والخصوصية وتمكين قفل الشاشة، وعند التمكين سيطلب التطبيق من المستخدم اختيار بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه في كل مرة يدخل فيها إلى التطبيق.

وبحال فشل المستخدم في الدخول للتطبيق باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه فسوف يطلب منه إدخال رمز المرور الخاص للحصول على إمكانية الوصول.

ويعمل “واتساب” على ميزة مشابهة لتطبيق أندرويد الخاص بها، وستعمل ميزة بصمة الإصبع، والتي تخضع حاليًّا لمرحلة التطوير، على الهواتف الذكية التي لديها مستشعر بصمات الإصبع وتعمل بنظام التشغيل أندرويد 6.0 Marshmallow أو أعلى منه.