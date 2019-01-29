“سامسونغ” تخطط للاستحواذ على شركة إسرائيلية لديها خلافات قضائية مع أبل

تخطط شركة “سامسونغ” حاليًا للاستحواذ على شركة إسرائيلية رائدة في مجال تصنيع عدسات الكاميرات، ولديها مشاكل قضائية مع شركة “أبل”.

وكشف تقرير جديد نشره موقع “أبل إنسايدر” أن الشركة الإسرائيلية “كورفوتونيكس” (Corephotonics)، قد أقامت دعوى قضائية ضد “أبل” حول قيامها بانتهاك براءة اختراع تصميم الغطاء الخاص بالكاميرا المزدوجة، وكذلك أنظمة البعد البؤري الثابت والذي يقدم إمكانية تكبير اللقطات بشكل أفضل “Zooming”، إلى جانب الخوارزميات البرمجية، والتي قد استفادت منها “أبل” في هواتفها “آيفون 7 بلس” و”8 بلس” و”آيفون اكس”.

وتضمنت الدعوى القضائية تفاصيل حول التعاون المكثف بين الشركة الإسرائيلية و”أبل” منذ 2012، فحينها دارت لقاءات عدة بين مسؤولي الشركة الأمريكية ومهندسي “كورفوتونيكس” لمراجعة حقوق ملكية التقنيات المذكورة لها، وتبعها زيارات قام بها فرق تطوير البرمجيات والأجهزة في أبل إلى مقر الشركة بتل أبيب؛ لاختبار النماذج الأولية للتقنية وطريقة عملها، إلى جانب مناقشة فرص عقد شراكات بين الشركتين.

في يونيو/تموز 2014 عبّرت “أبل” عن رغبتها في الحصول على أحقية استخدام خوارزميات الشركة الإسرائيلية، وبعد ذلك طلبت الحصول على نموذج لعدسات “كورفوتونيكس” المكبرة، ليتعاون الجانبان على تطوير أجزاء العتاد بشكل سريع، ولكن بحلول أغسطس/آب تم وقف المشاورات، إلا أن النقاشات التقنية بين الجانبين استمرت لأسابيع بعد ذلك.

وفي 2016 حاولت الشركة الإسرائيلية عرض التعاون مع “أبل” على هواتفها المستقبلية أمام أحد المسؤولين الإداريين في قطاع تصنيع الأجهزة بـ”أبل”.

المثير، وفق التقرير، أن “أبل” أبدت موافقة مبدئية على العرض، وطلبت الحصول على معلومات حول براءات الاختراع الخاصة بالتقنية، وكان ذلك في أغسطس 2016، أي قبل شهر واحد فقط من وصول “آيفون 7 بلس”، وبعدها عادت المباحثات من جديد في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ولكنها لم تثمر عن أي شيء.

ويشير التقرير إلى أن صفقة استحواذ “سامسونغ” على الشركة الإسرائيلية قد تبلغ قيمتها 150 و160 مليون دولار، مع العلم أن شركة الاستثمارات “Samsung Ventures” تمتلك حصة كبرى في أسهم “كورفوتونيكس” بالفعل، إلى جانب كل من “ميدياتك” و”فوكسوكون”، الشركة الرئيسية لتجميع أجهزة “أبل”.