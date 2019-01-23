موانئ دبي العالمية تنفق 250 مليون دولار على الأقل لتكوين حصة في وحدة أسترالية

قالت متحدثة باسم موانئ دبي العالمية ، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستُنفق ما لا يقل عن 250 مليون دولار لشراء بعض الأسهم في وحدة مرافئ أسترالية، كانت قد باعتها في 2010.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إنها ستشتري الأسهم من “جيتواي إنفراستراكتشر إنفستمنتس” التابعة لـ”كورساير إنفراستركتشر بارتنرز” ومستثمرين آخرين.

وقالت المتحدثة: إن الشركة التي تسيطر عليها الحكومة ستضاعف على الأقل حصتها إلى 50 %، مما يقيم موانئ دبي العالمية – أستراليا بنحو مليار دولار.

وأضافت أن موانئ دبي العالمية ستتولى السيطرة على الإدارة في إطار الصفقة، التي قد تحصل بإتمامها على حصة أغلبية.

وباعت موانئ دبي العالمية حصة نسبتها 75 % في موانئ دبي العالمية – أستراليا مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2010، لكنها قالت إنها تعتقد الآن أن استعادة السيطرة على الوحدة ودمجها في محفظتها المجمعة سيتيح لها دفع نشاطها قدمًا.

وتدير موانئ دبي العالمية – أستراليا مرافئ في سيدني وملبورن وبرزبين وفريمانتل.

وقالت “كورساير”، في بيان، إنها ستبيع حصتها بالكامل، لكن صناديق تديرها ستحتفظ “باستثمارات أقلية مهمة”، وأضافت أن موانئ دبي العالمية ستحتفظ بحصة أغلبية.

وقالت موانئ دبي العالمية إن من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من العام، وإنها تحتاج إلى موافقة الجهات التنظيمية.

وأضافت أن موانئ دبي العالمية – أستراليا ستصبح بعد ذلك كيانًا موحدًا ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية، ومن المتوقع أن تكون متعادلة الأرباح في السنة الأولى للملكية بالكامل.

وقالت المتحدثة إن موانئ دبي العالمية ستمول الصفقة من ميزانيتها الحالية.