كشف علاقات حميمة بين حارسات وسجناء في أستراليا(صور)

تلقى محققون أستراليون مئات الشكاوى حول العلاقات غير اللائقة بين الحارسات والسجناء بعد اتهام حارسة بممارسة علاقة حميمة مع سجين قتل شرطيًّا.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اُحيل حوالي 343 من شكاوى سوء السلوك المزعوم إلى المحققين الذين فحصوا العلاقات “غير اللائقة” في نظام السجون في نيو ساوث ويلز.

وتم إطلاق التحقيق المستقل، بقيادة مفوض شرطة سابق، بعد كشف وجود علاقة غير لائقة بين الحارسة أميري كونورز، والسجين سيوني بينيسيني في سجن كيمبسي، إذ أقامت الحارسة علاقة حميمة مع السجين في حجرة الاستجواب.

يذكر أن الشكاوى المتراكمة تتعلق بسلوكيات تتراوح بين تعامل ضباط السجن بودّيّة مفرطة ومناقشة حياتهم الشخصية مع النزلاء، وبين ادعاءات أخطر مثل: الفساد، وإقامة علاقات جنسية.

وهناك ما لا يقل عن 21 شكوى من عام 2018، بينما تتعلق بقية الشكاوى المقدمة بضباط في الخدمة وآخرين متقاعدين خلال العقد الماضي.

من جانبه قال السياسي ديفيد شوبارد: “عندما تم طرح هذه القضية للمرة الأولى، قال الوزير إنه على علم بعدد قليل من الشكاوى فقط، ولكننا نعرف الآن أن هناك المئات، ومن الواضح أن هناك مشكلة في النظام وتحتاج لحل”.