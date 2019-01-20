سترة جديدة من “أمازون” تحمي الموظفين من حوادث الروبوتات

بدأت شركة أمازون، توزيع سترات جديدة على عمال مخازنها في الولايات المتحدة، تحمل اسم Robotic Tech Vest، والتي تتضمن بداخلها عددًا كبيرًا من المستشعرات التي تتابع حركة العامل كي تسهل على الروبوتات تفاديه، وبالتالي تحافظ على سلامته من الإصطدام أو الوقوع في أي حوادث معهم.

وأشار مدير قطاع الروبوتات في أمازون، براد بورتر، إلى أن “روبوتات المخازن اعتادت أن يتم تحديد مسار عملها وحركتها بشكل يدوي، بحيث يلتزم كل موظف وعامل داخل المخزن بمنطقة معينة، وعندها يقوم مبرمج الروبوتات بتحديد مسار حركتها حول مناطق العمال البشريين”.

واستدرك بورتر: “مع السترة الجديدة أصبح الأمر أبسط وأكثر أمانًا، حيث تسهل على الروبوتات التقاط حركة ومكان وجود العمال أولًا بأول عن بعد، بحيث يمكنها تحديث مسار حركتها لتتفادى البشر ولا تصطدم بهم”.

ووفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني، فإن السلامة المهنية والصحة الإدارية تتلقى مئات الشكاوى سنويًا بسبب الإصابات داخل العمل نتيجة حوادث الروبوتات، وأغلب الحوادث تحدث في غير الأوقات التشغيلية، مثل عمليات برمجة الروبوتات وصيانتها واختبارها وضبطها.