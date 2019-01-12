أكثر من نصف مليار دولار خسائر هيئة السكك الحديدية في مصر خلال عام

كشفت الحكومة المصرية السبت، عن حجم الخسائر التي تكبدتها هيئة السكك الحديدية خلال العام المالي الماضي، التي بلغت نحو 10 مليارات جنيه مصري، أو ما يعادل 555 مليون دولار، حيث مثلت 40% خسائر من حجم الهيئات الاقتصادية الخاسرة.

وقال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عبدالنبي منصور، إن “الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تكبدت خسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018″.

وأوضح منصور خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، أن “خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر في العام المالي الماضي، تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة”.

ولفت منصور، إلى أن “خسائر جميع الهيئات الاقتصادية تُقدر بنحو 23 مليار جنيه، كان نصيب الأسد منها لهيئة السكة الحديد التي بلغت 40%”.

وناقش مجلس النواب السبت، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، والاطلاع على الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018.

وكان وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قد قال في وقت سابق، إن “تحريك أسعار الوقود الأخيرة وقبلها في يوليو 2017، ستُحمّل هيئة السكة الحديد مصروفات إضافية تصل إلى 860 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل خسائر إضافية ستتحملها الهيئة سنويًا بعد ارتفاع تكاليف التشغيل اليومية للقطارات.