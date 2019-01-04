الصين وأمريكا تعقدان مباحثات تجارية في بكين الأسبوع المقبل

تعقد الصين والولايات المتحدة مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين، يومي السابع والثامن من يناير/ كانون الثاني، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع يُلحق ضررًا متزايدًا بالاقتصاد في البلدين، ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وانخرط البلدان في حرب تجارية خلال معظم العام الماضي، وهو ما عطل تدفق سلع بمئات المليارات من الدولارات، وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش، سيصل إلى الصين لإجراء “مباحثات إيجابية وبناءة” مع نظرائه الصينيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين أكدا المواعيد خلال اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة، لكنها لم تخض في تفاصيل.