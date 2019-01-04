النفط يرتفع بفعل أنباء عن مباحثات تجارية بين الصين وأمريكا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعوض خسائرها السابقة، وذلك بعدما قالت الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأمريكية يومي السابع والثامن من يناير كانون الثاني، للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، وبارتفاع قدره 17 سنتًا يعادل 0.3 % عن التسوية السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 %، إلى 47.25 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكد تجار أن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير كانون الثاني، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.