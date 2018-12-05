“موبايلي” السعودية تحصل على تمويل دولي بـ291 مليون دولار

وقّعت شركة “موبايلي“، ثاني أكبر مشغل للهاتف الجوال في السعودية، اتفاقية تمويل بقيمة 1.09 مليار ريال (290.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية، اليوم الأربعاء، إن الجهات الممولة تشمل “دويتشة بنك”، وبنك “جي بي مورغن”، و”صندوق ائتمان تصدير السويد”، و”وكالة ائتمان تصدير فنلندا”.

وأوضحت أن “مدة التمويل 10 سنوات، ويهدف لتمويل مشروع تحديث شبكة الهاتف الجوال”.

وذكرت الشركة، أنها تسعى من خلال التسهيلات، إلى التمويل الجزئي لشراء معدات تطوير الشبكة ضمن اتفاقية تحديث الشبكة الموقعة في الـ14 من آب/ أغسطس 2017 مع شركات “نوكيا” و”هواوي” و”إريكسون”.