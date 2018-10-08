الاتصالات السعودية ترفع التعليق عن خدمات “موبايلي”

رفعت هيئة الاتصالات السعودية، اليوم الإثنين، تعليق خدمات لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، بعد ساعات من قرار يقضي بتعليق بعض برامج الشركة.

وقالت “موبايلي”، في بيان للبورصة السعودية، عصر اليوم، إن مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصدر قرارًا برفع التعليق الذي فرضه خلال وقت سابق اليوم.

وذكرت أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لهذا التعليق، مشيرة إلى أن الشركة ستستمر في تقديم خدماتها لعملائها بشكل كامل.

وأرجعت “موبايلي”، في إفصاح سابق صباح اليوم للبورصة السعودية “تداول”، التعليق، “لعدم وفاء الشركة بتحقيق التزامات توطين الوظائف (السعودة) في الصف التنفيذي الأول، التابع لرئيس الشركة، حسب إفادة الهيئة”.

وتضمن قرار الهيئة الأول، تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد، للباقات المفوترة ومسبقة الدفع.

ولم تشر الشركة السعودية، في بيانها الأخير، إلى سبب رفع التعليق والحلول التي قدمتها، بعد ساعات من فرضه.

وكثفت حكومة المملكة، خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والاتصالات والمواصلات.

وتبلغ نسبة بطالة السعوديين 12.8 بالمائة في 2017، بواقع 31 بالمائة للإناث، و7.5 بالمائة للذكور.