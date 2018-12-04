السعودية ترفض المشاركة في تسوية نزاع تجاري مع قطر

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، أن السعودية رفضت المشاركة في تسوية نزاع مع قطر متعلق بالملكية الفكرية.

وقالت الوكالة إن “السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع” المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.

ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر/تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن)، وفق رويترز.

وقال مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.