قطريون يعبرون عن “خجلهم” بعد فيديو تزاحم مواطنين على الإيداع المركزي

عبَّر ناشطون قطريون عن خجلهم من مقطع فيديو متداول لمواطنين وهم يتزاحمون ويندفعون للدخول والاكتتاب ضمن شركة محلية لتجارة الأسهم.

وأظهر المقطع المتداول حارس الأمن وهو يفتح الباب أمام الراغبين بالاستثمار والمستثمرين مع بدء الدوام في شركة قطر للإيداع المركزي، وما أن فعل ذلك حتى تدافع العشرات وتزاحموا للوصول أولًا لأماكن التسجيل، بشكل فوضوي صادم.

واستنكر ناشطون ما عرضه مقطع الفيديو، معتبرين أن الفيديو لا يمت لأي شكل من أشكال حضارة الدول و”مهين” للمواطنين، ومتسائلين عن سر غياب الأساليب الحديثة للتعامل في مثل هذه الظروف.

وتفاعل ناشطون عبر موقع “تويتر” مبدين ردود فعل غاضبة بشأن الواقعة، وكتب الصحافي محمد السعدي: “فشل ذريع لشركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية يجب أن لايمر مرور الكرام وأن يتم محاسبة المسؤول على تجاهله الإهتمام بتطوير آلية العمل للمساهم”.

فشل ذريع لشركة قطر للإيداع المركزي والأوراق المالية يجب أن لايمر مرور الكرام وأن يتم محاسبة المسؤول على تجاهله الإهتمام بتطوير آلية العمل للمساهم — محمد السعدي (@Panadol73) December 4, 2018

وشاركه الرأي الناشط الاجتماعي جاسم بن ثاني: “مايحدث في شركة قطر للإيداع المركزي …. شي يفشّل .. وأيضاً يجب أن تتم محاسبة من قام بتصوير شاشات كاميرات المراقبة.. كاميرات المراقبة وضعت لاغراض أمنية وليست لاستخدامات شخصية او غيرها”.

واستنكر المبرمج محمد الكواري الواقعة: “نتمنى ان لا يطرح اي اكتتاب مجدداً الا بعد الانتهاء من عمل التالي: – إلزام البنوك بتوفير الاكتتاب لكافة العملاء الكترونياً. – إلزام شركات الوساطة بالربط الالكتروني مع شركة قطر للايداع المركزي. تقنياً .. الأمرين سهلين جداً.”.

نتمنى ان لا يطرح اي اكتتاب مجدداً الا بعد الانتهاء من عمل التالي: – إلزام البنوك بتوفير الاكتتاب لكافة العملاء الكترونياً.

– إلزام شركات الوساطة بالربط الالكتروني مع شركة قطر للايداع المركزي. تقنياً .. الأمرين سهلين جداً. — محمد الكواري (@BoArhama) December 4, 2018

وكتب حساب “صوت الفجر” مبديا استغرابه مما ورد في المقطع المتداول: “شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تتعامل وكأنها في اواخر سنه 1818 وليس في 2018 المنظر الذي تسببوا به يجب محاسبتهم عليه المصورين على خطأ ولا أُبرر لكل من صور ولكن يجب معالجة ومحاسبة اساس المشكله⇦ (الشركة)”.