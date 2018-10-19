لإنقاذ سمعته.. فيسبوك يعين النائب السابق لديفيد كاميرون

أعلنت إدارة فيسبوك الجمعة، عن تعيين نيك كلغ ، النائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، في منصب نائب الرئيس المكلف بالقضايا الدولية و التواصل.

وكتبت المسؤولة الثانية في الشركة شيري ساندبيرغ على حسابها “نواجه تحديات مهمة ،ونحتاج أكثر من أي وقت مضى لنظرة جديدة لمساعدتنا خلال فترة التغيير هاته”.

ويدخل التحاق نيك كلغ بفيسبوك ضمن إستراتيجية الشركة، بقيادة مارك زوكيربيرغ ونائبته شيرلي ساندبيرغ ،لتحسين سمعة العلامة التجارية لشبكة التواصل العالمية ، التي تأثرت سمعتها بعدة فضائح، وعلى رأسها قضية ” كامبريدج اناليتيكا”.

وعلق كلغ على تعيينه :” تحدثت طويلا مع مارك وشيرلي خلال الأشهر الأخيرة ، وهما واعيان بان الشركة يجب أن تتطور لتكون على مستوى مسؤولياتها الجديدة ،ليس فقط من اجل رواد فيسبوك ولكن من اجل المجتمع ككل. أتمنى أن أتمكن من لعب دور في هذا الاتجاه”.

ونيك كلغ هو الزعيم السابق للحزب اللبرالي الديمقراطي، وشغل منصب نائب الوزير الأول في حكومة التحالف التي قادها ديفيد كامرون بين 2010 و 2015 ، إلا أن حزبه عرف نكسة حقيقية خلال الانتخابات التشريعية مما أبعده عن السلطة.

كما أنه ابتعد عن عمله في تلقين اللغات ، حيث يتحدث الانجليزية و الهولندية و الفرنسية و الألمانية و الاسبانية .

ومن المعروف عن كلغ تمسكه بالاتحاد الأوروبي وموقفه الرافض تماما للبريكست ، لكن حضوره على الساحة السياسية تراجع كثيرا منذ فقد مقعده في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في 2017.