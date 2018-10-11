جنوب أفريقيا تؤكد اهتمام السعودية بشراء حصة في شركة للسلاح

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا “لينديوي سيسولو” اليوم الخميس، أن السعودية فاتحت بلادها بشأن شراء حصة في شركة الصناعات الدفاعية “دينيل” المملوكة للدولة والتي تواجه صعوبات.

وقالت في مؤتمر صحفي “كانت هناك مفاتحات من جانب السعودية لشراء حصة في شركتنا دينيل التي تواجه صعوبات. لا أعلم ما ستؤول إليه تلك المفاوضات عندما تصل إلى اللجنة الوطنية للسيطرة على الأسلحة التقليدية”.

وأضافت، أن اللجنة ستبحث جدوى الصفقة المحتملة بما يشمل الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكان أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية قال لرويترز الأسبوع الماضي، إن المملكة تجري محادثات لشراء حصة في دينيل.

ولعبت صناعة السلاح في جنوب أفريقيا دورًا كبيرًا في اقتصاد البلاد في وقت من الأوقات، لكنها عانت في الآونة الأخيرة من تأثير خفض الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي وضعف السوق المحلي.

وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، إذ قُدر حجم ميزانيتها الدفاعية العام الماضي بنحو 70 مليار دولار.