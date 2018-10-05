إصابة 320 شخصًا في تصادم قطارين بجنوب أفريقيا

أصيب نحو 320 شخصًا إثر اصطدم قطار مكتظ بالركاب كان متجهًا من مدينة جوهانسبرغ إلى بريتوريا بقطار آخر متوقف من الخلف.

ووقع الحادث مساء أمس الخميس، أثناء ذروة حركة السفر.

وقال مسؤولون في شركة “متروريل” للسكك الحديدية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، في بيان: “نُقل الركاب المصابون إلى عدة مستشفيات للعلاج. وسيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحادث”.

وفي يناير/ كانون الثاني، أسفر حادث قطار مماثل في ضواحي جوهانسبرغ عن إصابة 200 شخص.

وتملك جنوب أفريقيا، أكبر شبكة سكك حديدية في أفريقيا، لكنها تعاني من سوء الإدارة وقلة الاستثمارات، وهو ما أدى لتراجع الإقبال على استخدام القطارات بالرغم من أنها أرخص وسائل النقل العام.