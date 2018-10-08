هيئة الاتصالات السعودية تعلق بعض خدمات “موبايلي” بسبب “السعودة”

علقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، بعض خدمات شركة “موبايلي”، بسبب “عدم وفاء” الأخيرة بالتزاماتها تجاه نسبة “سعودة” الوظائف التنفيذية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به شركة “موبايلي” السعودية، يوم الاثنين.

وقالت الشركة، إن قرار الهيئة، تضمن تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد، للباقات المفوترة ومسبوقة الدفع على مستوى المملكة.

وتخطط السعودية لتوطين الوظائف “السعودة”، في مسعى منها لرفع معدلات توظيف المواطنين، إذ يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.9%، وتستهدف الحكومة خفض هذا المعدل إلى 9 % بحلول عام 2020 و7 % بحلول عام 2030.