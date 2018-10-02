تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت في مصر

ووفق الوكالة، فإن “الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام”.

وأوضحت أن القرار جاء “بعد الاستماع إلى تقرير المكتب الاستشاري المكلف بدراسة أوضاع الشركة ومدى جدوى استمرار عمل الشركة من عدمه، في ظل الخسائر التي منيت بها خلال السنوات الأخيرة”.

وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه (84 مليون دولار) خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وفي أيار/مايو الماضي، أقرت الجمعية العامة للشركة (تأسست عام 1956)، شطبها من البورصة، إذ وافقت الأخيرة، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على شطب القيد النهائي لأسهمها.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا، 73 مليون طن، وتستهدف الشركات المنتجة الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول 2020.