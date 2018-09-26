مرسيدس تطرح للقيادة التجريبية “AMG GT 2019” كوبيه 4 أبواب (صور)

أخضعت شركة مرسيدس بنز سيارتها الجديدة لعام 2019 والمسماة AMG GT الكوبية ذات الأبواب الأربعة، للفحص التجريبي من طرف مؤسسة ديجتل تريندز، وذلك خارج مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

شركة مرسيدس وهي تروج للموديل الثالث الجديد من جيل AMG، قالت إنه مبني بالكامل داخل مصانعها، ووفق ديناميكيات السيارة الرياضية، لكن دون التأثير على كونها للاستعمال اليومي، الذي يتضمن في مقتضيات السلامة نظام الكوابح الآلية للطوارئ، والرصد على ما يسمى فنيًّا “النقطة العمياء”، مع نظام للتحكم بتغييرات الطريق، فضلًا عن نظام للتنبيه في زحمة السير مثبت في خلفية السيارة.

وأشار تقرير القيادة، الذي نشرته ديجتيل تريندز، إلى أن مرسيدس AMG GT تأتي بقوة 429 حصانًا، وبسرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 195 ميلًا في الساعة، مشيرًا إلى أن عجلات فئتي البابين والأربعة أبواب، تأتي بمقاييس تتراوح بين 19 – 21 بوصة.

خدمة المساج

وقال التقرير إن المقاعد الأمامية للسيارة تأتي بخيار مقعد أو اثنين، وفي كل الحالات فإن خدمات التبريد والتدفئة تصاحبها أيضًا خدمة المساج كرفاهية إضافية جديدة.

وبالمقارنة مع الفئات العالمية من هذه السويّة للسيارات، فقد وضعت “ديجيتل تريندز” سيارة AMG GT بنفس المرتبة الأولى التي تحتلها “بورش باناميرا” بفئاتها السعرية التي تترواح في الولايات المتحدة ما بين 104 الآف إلى 185 ألف دولار.