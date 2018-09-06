بطاريتها هائلة.. مرسيدس تنتج أول سيارة كهربائية (صور)

أنتجت شركة “ديملر” الألمانية، أول سيارة مرسيدس تسير بالكهرباء، حيث أطلقت عليها “إي كيو سي EQC”، وذلك بعد تجارب استمرت سنتين.

وقالت صحيفة “ذي فيرج” الإلكترونية، إن “خط السيارات الكهربائية لدى مرسيدس مرشح لأن يكون خط الإنتاج الأكثر أهمية في تاريخ الشركة”، علمًا بأن الإنتاج التجاري لهذه السيارة سيكون العام القادم، ليبدأ التسويق الدولي مطلع 2020.

وتضمنت التغطية الصحفية قيادة الإنتاج التجريبي للسيارة الكهربائية، إشارة إلى أن المسافة التي تقطعها هذه السيارة قبل إعادة شحن البطارية هي 279 ميلًا (470 كيلو مترًا)، وهي نفس المسافة تقريبًا المعتمدة في المعايير الأوروبية، التي صدرت ثمانينيات القرن الماضي لهذا النوع من السيارات. علمًا بأن طاقة البطارية في سيارة تيسلا، هي 295 ميلًا.

وتتضمن السيارة محركين بقوة إجمالية 402 حصان، وأن تسارع انطلاقها من صفر إلى 60 ميلًا بالساعة يستغرق 4.9 ثوان.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي ما ستنفقه شركة مرسيدس على السيارات الكهربائية حتى عام 2022، يبلغ 11 بليون دولار، وسيصل عدد الموديلات منها إلى عشرة.