موانئ دبي: حكم قضائي جديد لصالحنا في النزاع مع جيبوتي

كسبت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية، حكمًا جديدًا لصالحها من قبل المحكمة العليا لإنجلترا وويلز، بشأن سريان منع جيبوتي التدخل في مشروع محطة “دوراليه للحاويات”.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية في بيان، إن الحكم نص على منع شركة “بورت دي جيبوتي أس إيه” الممثلة للحكومة، من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

وأوضح البيان، أن أمر المحكمة جاء بعد تخلُّف شركة “بورت دي جيبوتي أس إيه”، رغم تبليغها رسميًا، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2018.

وأضاف: “قضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريبًا في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي”.

وكانت محكمة لندن قد أصدرت نهاية الشهر الماضي أمرًا قضائيًا يمنع شركة “بورت جيبوتي أس إيه”، المسؤولة عن إدارة “ميناء دوراليه” للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.

وعلقت الرئاسة الجيبوتية، على الحكم، إذ قالت إن قرار التأميم “يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية”، مشددة على أن أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية هو تعويض مالي عادل.