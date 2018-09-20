مبادلة الإماراتية تحقق أكثر من ملياري دولار أرباحًا في النصف الأول

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق حكومة أبوظبي، اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت 10.9 مليار درهم (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من العام حتى الـ30 من حزيران/ يونيو مدعومة بإيرادات مساهمات عامة وشركات بترول.

وقالت مبادلة في بيان، إن “إجمالي أصولها شاملًا حيازات جهاز أبوظبي للاستثمار بعد دمجه فيها بلغت 832 مليار درهم للفترة المنتهية في الـ30 من حزيران/ يونيو”.

لم تذكر الشركة رقمًا للمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تقرر دمج مجلس أبوظبي للاستثمار مع مبادلة في آذار/ مارس من العام الحالي.