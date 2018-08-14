مصادر: مبادلة الإماراتية تعرض بيع أسهم بقيمة 150 مليون دولار في بنك ماليزي

عرضت شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق سيادي لأبوظبي، بيع أسهم بنحو 150 مليون دولار في بنك آر.اتش.بي الماليزي، في صفقة واحدة، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدران، إن مبادلة ثاني أكبر مساهم في آر.اتش.بي، بحصة نسبتها 17.8 %، تملكها وحدتها آبار للاستثمار، عرضت الأسهم للبيع في نطاق بين 5.07 إلى 5.18 رنجيت (1.24 دولار-1.26 دولار).

ينطوي العرض على خصم بين 3-5 % لسعر إغلاق سهم آر.اتش.بي البالغ 5.34 رنجيت اليوم، وخصم كبير عن السعر الذي دفعته آبار للسهم البالغ 10.80 رنجيت، حين اشترت 15 % من بنك أبوظبي التجاري في 2011.

وتبحث آبار عن فرص لبيع الأسهم منذ 2015. وقال مصدر: “يرغبون في بيع الأسهم كاملة، لكن الأمر يستغرق وقتًا”.

وأظهرت وثيقة بنود اطلعت عليها رويترز، أن صفقة البيع لعدد 120 مليون سهم، من المتوقع أن تجمع ما بين 148.9 مليون دولار و152.2 مليون دولار.

وتشكل الأسهم نحو 3% تقريبًا من رأس مال آر.اتش.بي.

ويتولى بنكا سي.آي.ام.بي وجيه.بي مورجان الإدارة المشتركة للدفاتر، وفقًا لوثيقة البنود.

واستكملت آبار اندماجها مع مبادلة في 2017.

وقبل عام، فشلت مباحثات أجراها آر.اتش.بي للاستحواذ على ايه.ام.ام.بي هولدنجز، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل.

وكانت الصفقة ستعزز مركز رابع أكبر بنك في البلاد، بعد مايبنك وسي.آي.ام.بي جروب هولدنجز وبابليك بنك.

ويملك صندوق التقاعد الماليزي، أكبر مساهم في آر.اتش.بي، 40.7 % في البنك.