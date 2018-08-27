أولى خسائر طهران من العقوبات.. شركة إيرانية توقف الإنتاج وتفصل 200 موظف

أعلنت شركة “خوزستان” لصناعة الإطارات المطاطية في إيران، اليوم الإثنين، عن فصلها 200 موظف وإيقاف الإنتاج؛ نتيجة عدم توفر المواد الخام الأولية، بحسب ما ذكرت الشركة في بيان صحافي لها.

وقالت الشركة، التي تُعد من أكبر شركات صناعة إطارات السيارات في إيران وقد حصلت على المرتبة الأولى العام الماضي، إنها “تنهي تعاقدها مع 200 من الموظفين العاملين لديها؛ بسبب توقفها عن الإنتاج نتيجة عدم قدرتها على تأمين واستيراد المواد الأولية (الخام) من خارج إيران”، في أولى الخسائر المباشرة؛ بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على هذا البلد.

وأضافت أنه “نظرًا للظروف الاقتصادية والمشاكل التي تواجه عملية الإنتاج نتيجة لعدم توفر المواد الخام ومشاكل استيراد البضائع من الخارج إلى إيران، قررنا وقف الإنتاج وفصل 200 من الموظفين”.

وردًا على الخطوة، تظاهر العشرات من الموظفين المفصولين، اليوم الإثنين، أمام مبنى شركة “خوزستان” لصناعة الإطارات المطاطية؛ نتيجة لفصلهم، بحسب قناة “صوت الشعب”.

وطالب المتظاهرون السلطات الحكومية ووزارة الصناعة بالعمل على إعادتهم للعمل عبر دعم شركة خوزستان لصناعة الإطارات المطاطية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيرج زماني: إن “70٪ من المواد الخام يتم استيرادها”، وأضاف: “لقد طلبنا من الحكومة دعمنا لكننا واجهنا صعوبات في هذا الصدد”.

وذكر أنه “من أجل الحفاظ على بقاء الشركة، أعلنا بالفعل نهاية هؤلاء العمال، ولا يمكننا فعل أي شيء حتى يتم توفير المواد الخام؛ في حين أن حزمة العملات الجديدة، التي أعلن عنها البنك المركزي في 15 من شهر آب/أغسطس الجاري، ما زالت قائمة، ولم نحصل على العملة الصعبة (الدولار) بالقيمة التي حددها البنك المركزي وهي 42,000 ريال لكل دولار أمريكي”.

ودفع انهيار العملة الإيرانية؛ جراء العقوبات الأمريكية، إلى وقف التجار والشركات الصناعية عن استيراد المواد الأولية من الخارج؛ بسبب فارق العملة التي حددها البنك المركزي الإيراني والأسواق الحرة.