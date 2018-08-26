محكمة إماراتية ترجئ الحكم في قضية شيك مرتجع بحق مؤسس شركة أبراج

أرجأت محكمة إماراتية، الحكم في قضية إصدار شيك دون رصيد كاف بحق مؤسس شركة أبراج للاستثمار المباشر، عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي آخر إلى يوم الثلاثاء المقبل، وفق قول محاميين.

وتتعلق الدعوى الجنائية المنظورة في إمارة الشارقة بشيك قيمته 798.9 مليون درهم (218 مليون دولار) وقعه نقفي والمسؤول التنفيذي رفيق لاخاني لصالح المساهم والمؤسس في أبراج حميد جعفر.

وقال ظافر أوغلي وخالد البناي، المحاميان الممثلان لجعفر، في تصريحات للصحفيين إن “جلسة المحكمة تأجلت إلى الثلاثاء”.

وقال حبيب الملا، محامي نقفي، إن “الجلسة تأجلت وإن الأطراف مازالت تجري مناقشات للتوصل إلى تسوية”.

وعقوبة إصدار شيك مرتجع بموجب القانون الإماراتي هي السجن أو الغرامة.

ونقفي أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة التي تملك نشاط إدارة الاستثمار التابع للشركة.

وكانت أبراج التي مقرها دبي، تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان بعد أشهر من الاضطرابات فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار، كما يسعى المصفون أيضًا إلى بيع نشاط إدارة الاستثمار التابع للشركة.