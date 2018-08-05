بلومبيرغ: مستثمرو “أبراج” يتعاقدون مع شركة لاستعادة ديون بقيمة 99 مليون دولار

تعاقد مستثمرون في مجموعة “أبراج” الإماراتية المتعثرة مع شركة الاستشارات الأمريكية “ألفاريز آند مارسال هولدينجز” المتخصصة في استعادة الديون، وذلك من أجل المساعدة في تحصيل ديون قيمتها 99 مليون دولار.

كشفت عن ذلك وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية وهي تنقل عن مصادر ذات صلة، طلبت عدم نشر اسمها، بأن المجموعة الاستثمارية “أبراج” التي تقدر موجوداتها بنحو 1.6 بليون دولار، شكّلت مع مساهمين فيها مجموعة تقودها شركة “هاربر فيست بارتنرز”، وذلك من أجل العمل على استرداد ديون تقارب 100 مليون دولار.

مديونيات بإجمالي 1.5 بليون دولار

وعينت محكمة تنظر في مجموعة دعاوى على شركة أبراج شركتي “ديلويت” و”برايس ووتر هاوس” من أجل تسوية مديونيات على أبراج تتجاوز 1.5 بليون دولار.

علمًا بأن أبراج تخضع منذ بداية العام الحالي إلى عملية إعادة هيكلة تحت إشراف قضائي.

توسيع لجنة التصفية

وتنقل “بلومبيرغ” عن أشخاص ذوي صلة، بأن دائنين كبارًا لشركة “أبراج” قد ينضمون إلى لجنة التصفية التي كانت أمرت بتشكيلها إحدى محاكم جزر “كيمان”، ومنهم شركة “غراند تورنتون” التي تمثل المستثمر حميد جعفر في قرضه لأبراج البالغ 300 مليون دولار، وكذلك بنوك “المشرق” و”نور” و”طيران العربية”، كما تقول.

وكانت شركة “أجيليتي” للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين قد تقدمت مؤخرًا بعرض للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمار المباشر “أبراج”.

ولم تكن “أجيليتي” هي المنافسة الوحيدة في هذا الصعيد حيث أكد جاسم الصديقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة أبوظبي المالية، في مطلع يوليو الماضي أن المجموعة قدمت عرضًا للاستحواذ على صناديق “أبراج”.

كذلك كانت مجموعة أبوظبي المالية قد عرضت في نهاية يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة “أبراج كابيتال” في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.