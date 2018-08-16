هيئة تنظيمية في دبي تقيد أنشطة أبراج كابيتال

منعت الهيئة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في دبي شركة أبراج كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.

كما قالت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخميس، إنه تقرر تعيين شخصيتين من شركة ديلويت كمصفيين مؤقتين مشتركين من قبلها، للإشراف على تصفية الشركة.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان أنه “نظرًا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعة أبراج، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراقبة أنشطة الشركة المنظمة من قبلها، شركة أبراج كابيتال ليمتد، عن كثب”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطة دبي للخدمات المالية أنها تحقق مع أبراج، التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بإساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

لكن أبراج نفت ارتكاب أي مخالفات، غير أن المزاعم تسببت في أزمة مالية في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، وأفريقيا وهددت بتقويض سمعة دبي.