الصندوق السيادي السعودي يدعم إلغاء إدراج أسهم “تسلا” الأمريكية

قال “إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا“، إن صندوق الثروة السيادي السعودي عبر عن دعمه لتمويل صفقة، قد تفضي إلى إلغاء إدراج الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بسوق الأسهم، وتحولها إلى شركة خاصة.

كان ماسك صدم المستثمرين، الأسبوع الماضي، بإعلانه على تويتر نيته إلغاء إدراج الشركة في صفقة بقيمة 72 مليار دولار، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن التمويل، سوى أنه “جرى تدبيره”.

وكتب ماسك في تدوينة قائلًا: “بالعودة إلى نحو عامين مضيا، تواصل صندوق الثروة السيادي السعودي معي عدة مرات، بشأن إلغاء إدراج تسلا”.