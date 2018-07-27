مصر تنفي التحقيق مع موانئ دبي العالمية في تجاوزات بميناء السخنة

نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، صحة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن إجراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيقًا مع موانئ دبي العالمية بالسخنة، بشأن تأخير الإفراج الجمركي للشحنات داخل الميناء الذي تديره الهيئة، مؤكدة أنه “عارٍ تمامًا من الصحة”.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان، إن “الهيئة لم تجر أي تحقيقات مع موانئ دبي، التي تعد مشغلًا رئيسًا لميناء السخنة التابع للهيئة الاقتصادية”.

وشدد البيان على تضافر الجهود بين موانئ دبى العالمية والهيئة الاقتصادية في تطوير الميناء، وتوسعة ساحات التداول وتنمية العمل داخل الميناء بما يحقق الرضا الكامل لكافة العملاء.

وأكد أن “هيئة قناة السويس حريصة على الأخذ في الاعتبار أي شكاوى أو ملاحظات، للمتعاملين مع ميناء السخنة وكافة الموانئ التابعة لها”. مشيرًا إلى أن “الهيئة لا تتوانى عن أداء مهامها، وتسعى جاهدةً من أجل تحديث الخدمات المقدمة داخل موانئها، لتحويلها إلى موانئ محورية تخدم المنطقة والعالم بأسره، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي”.

ولفت بيان المركز إلى أن المشكلات التي قد تتعرض لها الموانئ المصرية طبيعية وتواجه أي ميناء بالعالم.