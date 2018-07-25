موانئ دبي العالمية توقع اتفاقًا لتطوير وتشغيل مركز لوجستي في مالي‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية”، الأربعاء، أنها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج العاصمة المالية باماكو.

وسيقع المركز اللوجستي على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار وباماكو جنوب مالي بالقرب من خط سكة الحديد، الذي يربط بين المدينتين الأفريقيتين، بحسب ما جاء في بيان.

وقال البيان إن المركز اللوجستي سيكون قادرًا على التعامل مع أربعة ملايين طن من البضائع العامة سنويًا.

وستستثمر الشركة الإماراتية مبلغ 50 مليون دولار (43 مليون يورو) كاستثمار مبدئي في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يبدأ البناء العام المقبل ويستمر 18 شهرًا.

ووقعت الشركة عقد امتياز لمدة 20 عامًا قابلاً للتجديد تلقائيًا لـ20 عامًا بعد ذلك.

وقام وزير النقل في مالي مولاي أحمد بوبكر بتوقيع الاتفاق في دبي، الاثنين.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم قوله إن المركز الجديد سيوفر “منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام صادرات وواردات البضائع عبر ميناء داكار” الذي تديره المجموعة الإماراتية.

وحصلت موانئ دبي العالمية على عدة عقود امتياز في أفريقيا. وهي تدير 78 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.

ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي 2013 تدخلت فرنسا عسكريًا في مالي، مستعمرتها السابقة، لمساعدة القوات الحكومية على طرد الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة من الشمال، إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.