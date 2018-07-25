الرئيس الصيني: “بريكس” يجب أن ترفض بحزم النزعة الانفرادية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه “يجب رفض حرب تجارية عالمية، لأنه لن يكون هناك أي فائز فيها”، داعيًا “دول مجموعة بريكس لرفض النزعة الانفرادية” في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات من شركاء تجاريين.

وأعطت تهديدات ترامب حافزًا جديدًا للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتحسين التعاون التجاري، ووجد مسؤولون في القمة التي تستمر ثلاثة أيام، والتي بدأت في جوهانسبرج موقفًا جماعيًا مناصرًا للتجارة العالمية.

واجتماع رؤساء الكتلة التجارية هو الأول، منذ أطلقت إدارة ترامب مسعى لإعادة موازنة التجارة متعددة الأطراف، التي وصفها ترامب بغير العادلة.

وقال شي، في افتتاح قمة في جوهانسبرغ لمجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا “يجب أن نكون حازمين في رفض النزعة الانفرادية”.

وأضاف “النزعة الانفرادية والحماية التجارية تتزايدان، ما يوجه ضربة عنيفة للنظام متعدد الأطراف”.

وقال شي “ستواصل الصين تنمية نفسها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها”، مضيفًا أن الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية “غير قابل للإيقاف، وسيجعل النمو العالمي أكثر توازنًا”.

وحث الرئيس الصيني حكومات دول بريكس على الالتزام بالقوانين الدولية بصرف النظر عن حجمها.