“حساب المواطن” يكشف عن موعد الدفعة التاسعة

كشف برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية على حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر” عن موعد إيداع الدفعة التاسعة لمستحقي الدعم.

ونشر تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “تبقى 17 يومًا على إيداع الدفعة التاسعة (لشهر أغسطس) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى الـ10 من يوليو”.

وفي الـ10 من يوليو/ تموز الجاري، أودع البرنامج 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.2 مليار ريال منها الدفعة الثامنة من قيمة الدعم لشهر يوليو/تموز الجاري، و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة يوليو 3.59 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.3 مليون تابع لأرباب الأسر بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

و”حساب المواطن”، هو برنامج سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت البرنامج من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر محتملة جراء إصلاحات اقتصادية تقوم بها المملكة.