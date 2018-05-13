شركة “فيسبوك” تطور عملة إلكترونية مشفرة

أكد تقرير جديد نشره موقع “Cheddar” الإخباري أن شركة فيسبوك تعمل حاليًا على تطوير عملة مشفرة خاصة بها، موضحًا أن العملة الجديدة قد يتم استخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني على المنصة الاجتماعية، وكذلك داخل خدمتها للتراسل الفوري “ماسنجر”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم “فيسبوك” أن جهود الشركة في مجال إطلاق عملة مشفرة خاصة به مازالت في أيامها الأولى، ولن تخرج بعد عن مجرد كونها محاولات أولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشبكة الاجتماعية تكوينها فريقًا متخصصًا في دراسة وتطوير تقنيات Blockchain، والتي تعتبر هي أساس فكرة العملات المشفرة مثل البيتكوين، حيث يمكن استخدامها في العديد من المهام أهمها تأكيد هوية المستخدمين على المنصة بشكل سريع، إلى جانب تسهيل إدارة الدفع الإلكتروني على المنصة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن فيسبوك كغيرها من الشركات تبحث في إمكانية الاستفادة من التقنية الجديدة، وأن الفريق الجديد الذي سيركز على دراستها وتطويرها أمامه عدد كبير من التطبيقات التي يمكنه أن يستخدم فيها هذه التقنية، ولكنه لم يكشف عن بعض الأمثلة عن تلك التطبيقات.