“فيسبوك” تخطط لإطلاق قمر اصطناعي ينافس “سبيس إكس” على توفير الإنترنت

كشفت براءة اختراع جديدة عن خطط شركة “فيسبوك” لمنافسة شركة “سبيس إكس”، بإطلاق قمر اصطناعي لتوفير خدمات الإنترنت.

وتصف براءة الاختراع المحجوبة جزئيًا، خطة لإطلاق قمر تجريبي يدعى “أثينا”، قيمته ملايين الدولارات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إذا حصل المشروع على الموافقة، سيوفر قمر “أثينا” خدمة الإنترنت عالي السرعة للمناطق المحرومة من الخدمة في جميع أنحاء العالم.

وتم تقديم الوثيقة من قِبل شركة “بوينت فيو تك”، والتي يُعتقد أنها تابعة لشركة “فيسبوك”، حيث هناك العديد من الإشارات إلى علاقة الشركتين، بما في ذلك تشاركهما لأصول متعددة وموظفين.

كما تشير البراءة إلى خطط لبناء 3 محطات أرضية؛ لإرسال واستقبال البيانات من أثينا، وأحد هذه المراكز هو مجمع تجاري في حي “نورثريدج” في لوس أنجلوس، وهي منطقة استأجرت فيها شركة “فيسبوك” عقارًا، مما يعطي مصداقية أكبر للاعتقاد بأن “بوينت فيو” مرتبطة بـ “فيسبوك”.

وتخطط “بوينت فيو” لإطلاق “أثينا” في العام 2019، كجزء من فترة اختبار مدتها سنتين، وهو مشروع يُعتقد أنه يمثل تهديدًا كبيرًا للجهود المماثلة التي أطلقتها شركة “سبيس إكس” وشركة “وان ويب” الخاصة بالملياردير ريتشارد برانسون.

وسوف يستخدم قمر “أثينا” إشارات لاسلكية ذات موجات عالية التردد؛ لتوفير السرعات اللازمة لشبكات الجيل الخامس.

وهذا من شأنه أن يتفوق على “سبيس إكس” التي تهدف إلى بناء الأقمار الاصطناعية التي توفر سرعات محدودة.

ومع ذلك، من المرجح أن يستغرق إطلاق القمر الاصطناعي وقتًا طويلًا، حيث يجب أن تحصل “بوينت فيو” على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية على الخطة.