تقارير: منع الملياردير السعودي محمد العمودي من استخراج الذهب الإثيوبي

ذكر تقارير إخبارية محلية، أن وزارة المناجم والبترول الإثيوبية، علقت ترخيص عمل شركة “ميدروك غولد” المملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، بعد اندلاع احتجاجات في مناطق بجنوب إثيويبا تطالب بإيقاف عمل الشركة على خلفية اتهامها بإلقاء مواد كيماوية تسببت بحدوث تلوث في تلك المناطق.

وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “فانا” الإثيوبي الذي يبث من أديس أبابا، أن السلطات علقت عمل شركة ميدروك غولد مؤقتا لحين الانتهاء من إجراء دراسة تبين مدى صحة اتهامات طالت الشركة بإحداثها تلوث في مناطق عملها.

ووفق تقارير محلية، فقد اندلاع احتجاجات استمرت أسبوعين، وسقط فيها 4 قتلى، احتجاجًا على تمديد عقد الشركة مدة 10 سنوات.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نشرت تقريرًا تحدث عن احتجاجات في منطقة “أوروميا” المضطربة بإثيوبيا، حيث طالب المحتجون الحكومة بسحب ترخيص استخراج الذهب من شركة يملكها العمودي؛ بسبب مزاعم بحدوث تلوث جرّاء عمل الشركة.

ويزعم المتظاهرون أن الشركة تلقي مواد كيماوية ناتجة عن عملياتها بالقرب من منطقة شاكيسو في أنهار يستخدمها السكان والمواشي للحصول على مياه الشرب، الأمر الذي أدى إلى حدوث تلوث تسبب بتشويه الأجنة وموت حيوانات.

وتنتج شركة “ميدروك” السعودية حوالي 4.5 طن متري من الذهب من منجم “ليجا ديمبي” في شاكيسو، وفقًا لموقع الشركة.

وجددت السلطات الإثيوبية في شهر أبريل الفائت، رخصة عمل شركة ميدروك غولد مدة 10 سنوات، بعد أن كانت الشركة قد حصلت على ترخيص للعمل في إثيوبيا عام 2007.

واعتقلت السلطات السعودية العمودي مع أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين ضمن حملة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاجتثاث الفساد في المملكة.

ووفق تقارير اقتصادية، تراجعت ثروة العمودي نحو 7.36 مليار دولار في شهر أبريل الفائت، مقارنة بـ10.4 مليار دولار في شهر أكتوبر من العام الماضي.