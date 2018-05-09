مصادر: “سابك” السعودية تريد شراء حصة في مشروع هندي للبتروكيماويات

قال مصدران مطلعان إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، تريد شراء حوالي نصف المشروع الهندي للبتروكيماويات البالغة قيمته 4.6 مليار دولار، الذي تدعمه شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي).

وتملك أو.إن.جي.سي حصة أغلبية في أو.إن.جي.سي بترو أدشنالز ليمتد (أو.بي.إيه.إل) التي تشغل أكبر مصنع للبتروكيماويات للهند في ولاية جوجارات الغربية.

وقال أحد المصدرين: “هم (سابك) يريدون أن تكون لهم حصة كبيرة في أو.بي.إيه.إل.. حوالي 50 بالمئة”.

وقال المصدر الثاني: إن أو.إن.جي.سي أجرت في السابق محادثات بشأن بيع حصة في المشروع مع أرامكو السعودية وشركة الصناعات البتروكيماوية، وهي وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأضاف قائلًا: “سابك هي أحدث المتقدمين. أجرت سابك مؤخرًا محادثات مع مسؤولي أو.إن.جي.سي حول شراء حصة”.

ولم ترد كل من أو.إن.جي.سي وسابك على طلب من رويترز للتعقيب.

وتريد السعودية والهند تعزيز روابطهما للتجارة والأعمال. ووقّعت أرامكو السعودية مؤخرًا اتفاقًا مبدئيًا مع الهند؛ لشراء حصة 50 بالمئة في مصفاة مزمعة طاقتها 1.2 مليون برميل يوميًا على الساحل الغربي ومشروع للبتروكيماويات.

ولتوسيع وجودها في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تسعى أيضًا لشراء حصة في مصافٍ نفطية رئيسية قائمة.

وقال المصدر الأول: إن أو.بي.إيه.إل حققت ربحًا تشغيليًا للمرة الأولى في 2017-2018، وهو ما يزيد جاذبيتها للمستثمرين المحتملين.

وقال المصدر الثاني: إن أو.بي.إيه.إل رفعت معدلات تشغيل المشروع إلى حوالي 65 بالمئة من الطاقة الإنتاجية في الربع الأول من هذا العام، وتهدف للوصول إلى حوالي 80 بالمئة من الطاقة الإنتاجية في 2018-2019 .