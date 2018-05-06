“جي.اف.اتش” البحرينية تكلف بنك الخليج الدولي لإدراجها بالسعودية

قالت مجموعة “جي.اف.اتش” المالية، اليوم الأحد، إنها كلفت بنك الخليج الدولي ليسهم في مسعاها لإدراج سهمها في البورصة السعودية.

وكشفت الشركة التي مقرها البحرين عن خطط الإدراج في البورصة السعودية العام الماضي في إطار إستراتيجية للمشاركة في برنامج الخصخصة بالمملكة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخطوة رهن موافقة البنك المركزي في البحرين وهيئة السوق المالية في السعودية.

وأضافت أنها تهدف لزيادة حجم الأصول تحت إدارتها من خلال النمو العضوي أو غير العضوي ليصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2020.

وتدير الشركة أصولًا تصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت المجموعة أنها وقعت صفقة للاستحواذ على 85% من “ذا انترتينر” وهو تطبيق لأنشطة الضيافة المخفضة في دبي.

والتطبيق الذي يحقق دخلًا يصل إلى 130 مليون درهم (35.4 مليون دولار) سيحقق عوائد بأكثر من 20 % سنويًا خلال فترة الاستثمار البالغة خمسة أعوام، بحسب بيان صادر عن المجموعة في الأول من مايو/ أيار.

وقالت المجموعة إنها تلقت عرضًا لبيع محفظتها العقارية بالكامل وإن العرض قيد الدراسة والفحص الفني ويتعين موافقة مجلس الإدارة والجهات الرقابية.