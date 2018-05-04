الصين تثير قضية عقوبات “زد.تي.إي” مع وفد تجاري أمريكي زائر

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إن الصين أثارت مع وفد تجاري أمريكي زائر مسألة منع الولايات المتحدة شركاتها من بيع المكونات والبرمجيات إلى مجموعة “زد.تي.إي” لمدة سبع سنوات.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على “زد.تي.إي” الشهر الماضي، لانتهاكها اتفاقًا على معاقبة موظفين بعد أن شحنت شركة صناعة الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات الصينية منتجات أمريكية إلى إيران بالمخالفة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

وقالت “زد.تي.إي”، إن الحظر غير مقبول ويهدد قدرتها على الاستمرار.

وقالت وزارة التجارة، إن المسؤولين الصينيين قدموا توضيحات رسمية إلى الوفد الأمريكي خلال مفاوضات ثنائية في بكين هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة، أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا تقديرهم الكبير لتوضيحات الصين، وقالوا إنهم سيرفعون الأمر إلى الرئيس دونالد ترامب.