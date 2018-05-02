الصين تأمل حوارًا دون معوقات بين بيونغ يانغ وواشنطن ‎

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بلاده تأمل في أن يمضي الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة دون معوقات، وأن يحقق تقدمًا مهمًا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، اليوم الأربعاء، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى بيونغ يانغ استجابة لدعوة من قبل الأخير، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وأعرب الوزير الصيني عن دعم بلاده التام لهدف بيونغ يانغ في تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

كما رحب بـ”اللقاء التاريخي بين زعيمي الكوريتين” الذي انعقد في 27 نيسان/أبريل الماضي.

وزار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الصين خلال آذار/مارس الماضي، وذلك في أول محطة خارجية له بعد استلامه السلطة عام 2011.

وكان زعيم كوريا الشمالية أعرب خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، استعداد بلاده للقاء زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاق حوار معهما.

بدوره أكد الرئيس الصيني استمرار بلاده في تبني دور فعال وبنّاء لتطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

والتقى زعيما كوريا الشمالية والجنوبية، في 27 أبريل/نيسان الماضي، عند بلدة “بانمنجوم” الحدودية منزوعة السلاح.

وتعهد الزعيمان على العمل لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية، خلال الأسابيع المقبلة.