سؤال يكلف مؤسس “تسلا” 2.5 مليار دولار

تلقت أسهم شركة “تسلا” ضربة مؤلمة، أدت إلى تراجعها وذلك بعد مؤتمر صحفي تجاهل فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الإجابة على سؤال وجهه إليه محلل مالي.

وشهدت أسهم الشركة هبوطًا بمعدل 5%، ما يقدر بمليارين و449 مليون دولار تقريبًا، وذلك بعد تجاهل ماسك، سؤالا طرحه المحلل توني ساكوناغي من شركة “بيرنستين”، حول الخسارة القياسية التي سجلتها الشركة في الربع المالي الأول من العام الجاري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعمد ماسك الامتناع عن الإجابة على سؤال توني، ورد على سؤال المحلل قائلًا: “لننتقل إلى السؤال التالي، فهذه أسئلة مملة”.

وكان ماسك يجيب على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، خُصص للحديث عن النتائج المالية لـ”تسلا” في الربع المالي الأول من العام الحالي، والذي شهد خسارة قياسية بلغت 710 ملايين دولار أمريكي.

كما تابع ماسك تجاهله لأسئلة المحللين في المؤتمر الصحفي، وبعد صمت غريب لمدة 14 ثانية، رد على سؤال لجوزيف سباك من شركة “آر بي سي”، عن خطط الشركة لسيارتها الكهربائية “موديل 3″، قائلًا: هذه الأسئلة جافة للغاية، إنهم يحاولون قتلي”.

وهاجم ماسك الصحافة، واصفًا الصحفيين بالأشخاص “غير المسؤولين”، مشيرًا إلى مبالغتهم في مخاطر السيارات ذاتية القيادة.

وإضافة إلى الهجوم على الصحفيين، أثار ماسك استياء المساهمين ومالكي الأسهم في “تسلا”، بعد إعلانه بأن إنتاج “الموديل واي”، لن يبدأ في العام المقبل كما كان مقررًا، وإنما سيؤجل إلى عام 2020.

وطمأن ماسك المستثمرين القلقين بشأن السيولة النقدية قائلا: “ستحقق تسلا تدفقًا نقديًا إيجابيًا في الربع المالي الثالث، كما ستقوم الشركة بإجراء إعادة هيكلة وتنظيم لأعمالها هذا الشهر، بما يضمن تحقيق أهدافنا. لقد حان الوقت للانتقال إلى الربحية”.

واختتم ماسك حديثه للمستثمرين قائلًا: “إذا كنتم قلقين من التقلبات التي نمر بها، فلا تشتروا أسهمنا”.