سيارات “تسلا” تقترب من قيادة نفسها ذاتيًا

أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية أنها ستكشف عن أول شاحنة نقل كهربائية رسميًا في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وفقًا لما نشره موقع “TMW” التقني.

وأوضحت الشركة في بيان أرسلته للمستثمرين أنها طورت كثيرًا من فريق الذكاء الاصطناعي من خلال ضم العديد من المهندسين وخبراء الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية إلى صفوف الشركة وذلك لتطوير نظام القيادة الذاتية الخاص بسياراتها الكهربائية لتقترب دقته وقدرته على القيادة بشكل كامل آليًا دون الحاجة إلى أي تدخل من جانب السائق.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تحقق الأرباح المرضية للمستثمرين إلا أنها لا زالت تواصل التحديث على سياراتها ونظام تشغيلها الآلي ” auto pilot”، لجذب المستخدمين وتوسيع قاعدة جمهورها، وبالتالي إرضاء المستثمرين.

وتراجعت قيمة سهم الشركة على مدار الأشهر الماضية بسبب ضعف الطلب على سياراتها وارتفاع أسعارها خاصة بعد الحادثة التي أودت بحياة شخص كان يقود سيارة من طراز “Model S” عندما لما يدرك نظام الرؤية بالسيارة أن هناك شاحنة، واعتبر أنها السماء بسبب لونها الأزرق فاصطدم بها.

ومنذ ذلك الحادث تعمل الشركة جاهدة على تطوير نظام القيادة الآلية في سياراتها ليكون أكثر أمانًا.