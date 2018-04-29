“أدنوك” الإماراتية تمنح شركة نمساوية حصة بامتياز نفط بحري

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقًا مدته 40 عامًا مع “أو.ام.في” تمنح بموجبه مجموعة النفط والغاز النمساوية حصة تبلغ 20 في المئة في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري في أبوظبي.

وقالت أدنوك في بيان، إن. أو.ام. في ساهمت برسوم مشاركة قدرها 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لدخول الامتياز البحري مضيفة أنها ستحتفظ بحصة أغلبية قدرها 60 في المئة فيه.

حضر مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.