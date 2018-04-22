شركة “أدنوك” الإماراتية تحصل على ترخيص للعمل في السعودية

أعلنت شركة “أدنوك للتوزيع” الإماراتية، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الأحد، حصولها على ترخيص مزاولة الأعمال في السعودية.

وقال “أدنوك”، أنها ستتمكّن بموجب الترخيص، من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

وحصلت “أدنوك” على الترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة.

وتعهدت “أدنوك” سابقًا بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في السعودية خلال عام 2018.

وتعد “أدنوك للتوزيع”، المدرجة في بورصة أبوظبي، هي أكبر مشغّل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، بفضل امتلاكها حوالي 67 % من حجم السوق المحلي من حيث عدد محطات الوقود.