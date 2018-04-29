صندوق “مبادلة للاستثمار” التابع لأبوظبي يعلن عن أرباح التشغيل لعام 2017

أعلن صندوق “مبادلة للاستثمار” التابع لحكومة أبوظبي اليوم الأحد، ارتفاع أرباح التشغيل للعام 2017 بنسبة 11.5 في المئة إلى 10.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) من 9.6 مليار درهم في 2016.

وقالت الشركة التي نشأت عن اندماج “مبادلة للتنمية” مع شركة “الاستثمارات البترولية الدولية” في 2017، إن الأصول الإجمالية زادت إلى 469.4 مليار درهم في نهاية 2017 من 449.7 مليار في نهاية 2016.

وأعلنت الشركة عن أرباح إجمالية شاملة قدرها 10.3 مليار درهم مقارنة مع 5.1 مليار في 2016.

وفي مارس/ آذار أصبح مجلس أبوظبي للاستثمار جزءًا من مجموعة مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار في إطار عملية دمج لصناديق حكومية بمئات المليارات من الدولارات.