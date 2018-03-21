مجلس أبوظبي للاستثمار ينضم إلى مجموعة مبادلة

تقرر ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة لإمارة أبوظبي، إلى مجموعة مبادلة، وبذلك سوف تتجاوز قيمة محفظة مجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة معًا 200 مليار دولار.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: “أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة”.

أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار .. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٢١ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: “نتطلع إلى استدامة النمو ومواصلة الإنجازات من خلال رؤية موحدة وتكاملية تبنى على المكتسبات وتحفز الجهود وتستشرف آفاق المستقبل لتضع شركاتنا الوطنية على سلم الريادة والتنافسية العالمية”.