محمد بن سلمان يطلق شراكة جديدة بين معهد “ماساتشوستس” و”نيوم”

من المقرر أن يعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدة شراكات بين الولايات المتحدة والمؤسسات السعودية، بما في ذلك شراكة جديدة كبيرة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومشروع مدينة NEOM الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.

وستقوم المؤسسات الثلاث مجتمعة بمشاريع مشتركة جديدة في الأبحاث وتبادل الطلاب وريادة الأعمال لتمكين الكيانات الأمريكية والسعودية من تحقيق أهداف الابتكار المشتركة.

وسيتم الإعلان عن الاتفاقيات الجديدة في منتدى الابتكار من أجل التأثير لعام 2018 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال رافائيل ريف رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “بفضل رؤية 2030 ، تتجه المملكة نحو مستقبل واعد. وأحد العناصر الرئيسة لهذه الإستراتيجية هو بناء علاقات تعاونية حول العالم، بما في ذلك مع الجامعات الرائدة والمستشفيات والشركات في بوسطن الكبرى ، ويسر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن يجمع هذه المجموعة الرائعة من أجل منتدى الابتكار لهذا العام “.

وقال الدكتوركلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي لمشروع NEOM: “بفضل القدرات الفريدة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، فإن هذا التعاون سيعزز التكنولوجيا في العديد من المجالات ذات الصلة بـ NEOM”.

من جانبه ، قال نظمي النصر، الرئيس المؤقت لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: “يسعدنا أن نجلب حدث هذا العام إلى بوسطن الكبرى، -إلى أحد أكبر مراكز الابتكار في العالم- ، ما يعزز العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة”. “مع التزامنا العميق بتطوير المشهد الابتكاري في المملكة ، وتوسيع الفرص للطلاب السعوديين ورجال الأعمال ، فإن هذا التجمع وتبادل المعرفة بين الخبراء سيكون له تأثير إيجابي على اقتصادنا وأهداف شركائنا في الولايات المتحدة. “

ويتزامن منتدى الابتكار من أجل التأثير هذا العام مع أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة يقوم بها الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد في المملكة.