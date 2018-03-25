محمد بن سلمان يبحث في بوسطن مجالات التعاون مع رؤساء الجامعات والمعاهد (صور)

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عددًا من اللقاءات مع شخصيات وقادة مؤسسات وشركات أمريكية، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ولاية “بوسطن”، اجتمع برؤساء الجامعات وكبرى الكليات والمعاهد هناك، وبحث معهم مجالات التعاون بين المملكة والمؤسسات التعليمية في الجانبين “العلمي والبحثي”، وتعميق الشراكة عبر عدة مبادرات وفق رؤية السعودية 2030 .

واستعرض ولي العهد مع جامعة “هارفرد” أوجه التعاون وفرص تطويره خاصة بالأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر .

وزار مختبر “البايو ميكاترونكس” في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا MIT في بوسطن، وشهد خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية.

وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية بدأت الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الثامن من نيسان/ أبريل المقبل.

في ذات الإطار، دخلت شركة خدمات “أرامكو”، ذراع “أرامكو” السعودية في أمريكا الشمالية، ومعهد “ماساتشوستس” للتقنية، في تعاون جديد بقيمة 25 مليون دولار لمدة 5 سنوات؛ وذلك في إطار مبادرة الطاقة للمعهد التي تركز على الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة والمتجددة، والمواد المتقدمة، وتقنيات التقاط الكربون واحتجازه واستخدامه، والعلوم البيئية، والحفاظ على الموارد المائية وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة التي تشمل النمذجة الحوسبية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات النانو والروبوتات.

وجرى الاتفاق على التعاون ذلك، الذي تم بحضور ولي العهد السعودي، تأكيدًا على التزام الطرفين بدعم الأبحاث والتطوير لإيجاد حلول جديدة تتيح التصدي للتحديات العالمية في مجال الطاقة والمناخ، وتواصل هذه الجهود التعاون الحالي الذي بدأته الشركة مع المعهد في إطار مبادرته في مجال الطاقة ومراكزه العاملة في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، بحسب “سبق”.