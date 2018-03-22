مع قرب قيادة المرأة.. هذا ما فعلته الفتيات بسياراتهن الفارهة في السعودية

مع قرب دخول قرار قيادة المرأة للسيارات حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، شرعت سعوديات بطلب “تعديلات” على سياراتهن الفارهة الجديدة لتتناسب مع رغباتهن وطموحاتهن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبو شوشة، إن بعض المصانع تعمل حاليًا على تنفيذ طلبات تتناسب مع رغبة العميلات، اللاتي طلبن بعض التعديلات على سياراتهن الفارهة الجديدة، وفق صحيفة “الوطن” السعودية.

وأوضح أبو شوشة أن التعديلات التي تلقتها وكالات السيارات الأخرى في الوقت الحالي تقتصر على الألوان الخاصة بالنساء، لافتًا إلى أن بعض العميلات دفعن قيمة السيارات ليتم تجهيزها مع إضافة بعض المتطلبات من المصنع الرئيس.

وتعتبر طلبات العميلات خاصة، ولكن تتلخص غالبيتها في الألوان والأماكن المخصصة للمستلزمات النسائية، بالإضافة إلى بعض الإكسسوارات الجاذبة.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ستكون في اللون الداخلي والخارجي، علاوةً على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى أن المقاعد التي ستكون أكثر راحةً، متوقعًا ارتفاع حجم مبيعات المركبات بنسبة 15% خلال العام 2019.

وتطلب بعض الوكالات سيارات محددة للمرأة، من ناحية الماركة والموديل واللون وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبلهن، بحسب أبو شوشة، الذي أوضح أن توزيع سيارات النساء في السوق السعودي سيتم ابتداءً من عامي 2018 و2019، شريطة تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمملكة.